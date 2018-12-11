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Собчак покидает пост главреда журнала L’Officiel

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Собчак покидает пост главреда журнала L’Officiel

Москва, 11 декабря. Бывший кандидат в президенты РФ, журналист и телеведущая Ксения Собчак уходит с поста главного редактора российской версии глянцевого журнала L'Officiel. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Телеведущая отметила, что октябрьский номер глянца под ее руководством — последний, пишет «Свободная пресса».

Собчак также указала на то, что работа в издании стала для нее «невероятным опытом» и реальным «тренажером духа» общения с начальством, сообщает «ФедералПресс».

Напомним, бывшая ведущая «Дома-2» Собчак возглавляет журнал в течение четырех лет — с 2014 года. L'Officiel на территории России выпускается международной издательской группой ACMG. Минувшим летом боссы группы объявили о реструктуризации, в ходе которой часть изданий претерпит изменения.

Автор: Андрей Крылов
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