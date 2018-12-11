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СК РФ проверяет факт сбора подписей для выселения онкобольных детей в Москве

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СК РФ проверяет факт сбора подписей для выселения онкобольных детей в Москве

Москва, 11 декабря. Следственный комитет России начал проверку по факту сбора подписей жильцами дома в Москве за выселение семей с онкобольными детьми. Об этом сообщает СУ СК РФ по Москве.

Ранее в Сети появилась информация, что жительница одного из многоквартирных домов организовала сбор подписей за выселение из дома онкобольных детей. Женщина считает, что дети могут «заразить» онкологией других жильцов, поскольку ходят в масках, сообщает ТАСС.

По словам помощника руководителя главного следственного управления СУ СК РФ по Москве Юлии Ивановой, в рамках проверки следователи установят все обстоятельства и причины произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение.

Отметим, что онкобольные дети должны пройти лечение центре имени Рогачева. Они вместе с родителями снимают в доме квартиру, сообщает «ФедералПресс».

Ранее по факту инцидента проверку начала Генпрокуратура России, сообщает «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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