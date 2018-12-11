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Названа самая популярная песня XX века на стриминг-сервисах

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Названа самая популярная песня XX века на стриминг-сервисах

Москва, 11 декабря. Самой прослушиваемой песней XX века на стриминг-сервисах оказалась музыкальная композиция британской группы Queen «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody).

Как сообщает Universal Music Group, всего эту композицию прослушали более 1,5 миллиардов раз.

Она включает в себя четыре музыкальных стиля: балладу, оперу, рок, а также а-капелла. Все эти стили перетекают друг в друга и завершаются кодой. Песню написал фронтмен группы Фредди Меркьюри в 1975 году.

Музыкальное произведение трижды входило в список топ-100 по версии Billboard: в 1975 году, в 1992 году, а также в 2018 году.

Автор: Денис Коробейников
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