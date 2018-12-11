Новые С-400 успешно отразили авианалет истребителей «врага» в Хабаровском крае

Хабаровск, 11 декабря. Первая учебная тренировка по отражению авиационного удара условного врага расчетами зенитных ракетных систем С-400, которые поступили на дежурство в конце прошлого месяца, прошла в Хабаровском крае. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

По имеющимся данным, в качестве «врага» выступил тандем истребителей Су-35С. Отмечается, что после получения сигнала о нарушении воздушных границ самолетами «противника» военные развернули С-400, уложившись в необходимый временной отрезок, а также обнаружили и сопроводили цели.

«Расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные пуски ракет, воздушные цели условного противника были уничтожены», — следует из сообщения.

В Хабаровском крае военные зенитной ракетной воинской части ВВО заступили на дежурство на новой ЗРС С-400 в конце прошлого месяца.

Ранее зенитчики благополучно прошли обучение на новой боевой технике на полигоне «Капустин Яр», расположенном в Астраханской области.