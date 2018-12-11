Политическая провокация: КНДР отреагировала на новые санкции США

Пхеньян, 11 декабря. Новые санкции США против трех членов руководства Северной Кореи являются враждебным актом, который противоречит духу доброй воли исторического саммита в Сингапуре. Об этом пишет центральная газета КНДР Rodong Sinmun.

Корейские журналисты считают, что введение санкций протии трех членов ЦК Трудовой партии Кореи можно считать политической провокацией.

Как пишет корейская газета, такие действия «идут вразрез с духом июньской встречи между лидерами США и КНДР Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном», сообщает «Газета.ru».

Напомним, что Вашингтон ввел санкции в отношении заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи Пак Гван Хо и Цой Рен Хе. Кроме того, в санкционный список США попал Чон Ген Тхэк, который по данным минфина США, является министром госбезопасности КНДР.