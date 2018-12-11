Google подтвердила утечку данных 52,5 млн пользователей

Вашингтон, 11 декабря. В корпорации Google подтвердили утечку данных 52,5 миллионов пользователей социальной сети Google+.

Официальное заявление на тему размещено в блоге компании, в котором говорится, что недоработка имелась в обновленном программном обеспечении, которое было распространено в ноябре.

Как сообщает «Газета.ru», в компании подсчитали, что уязвимость затронула около 52,5 миллионов пользователей. При этом в Google подчеркнули, что не нашли следов недобросовестного применения информации.

Кроме того, представители компании пояснили, что в связи с произошедшим намерены раньше, чем ожидалось, прекратить работу Google+, а именно в апреле будущего года, информирует АиФ.

Напомним, что на днях компания Google запустила сервис Earth Studio, имитирующий аэросъемку – теперь пользователи сервиса смогут создавать реалистичные видео с высоты птичьего полета.