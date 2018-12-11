Храм УПЦ МП подожгли в Киевской области

Киев, 11 декабря. Храм канонической церкви УПЦ был подожжен неизвестными в городе Ржищев Киевской области.

Украинская православная церковь Московского патриархата сообщает о поджоге храма в Белоцерковской епархии. Церковь была подожжена утром в воскресенье, 9 декабря, перед началом Божественной литургии.

Клубы дыма увидел местный священник, который и вызвал подразделения противопожарной службы. Как пишет «Газета.ру», огнеборцам помогли прихожане храма. Возгорание было ликвидировано, однако двери церкви сгорели полностью, повреждена также внутренняя роспись.

Как отмечают в УПЦ, местная полиция не спешила реагировать на сообщение о поджоге, прибыв на место происшествия с опозданием и даже не опросив свидетелей.

«Полицию больше интересовали не показания свидетелей и личность подозреваемого, а то, какого мы патриархата», — приводит слова настоятеля храма официальный сайт УПЦ МП.

Напомним, представители канонической Украинской православной церкви не поддерживают стремление киевских властей к получению автокефалии. На днях в УПЦ Московского патриархата заявили о незаконности созываемого Киевом «Объединительного собора», который является одним из основных условий получения томоса.

Независимая позиция канонической православной церкви Украины служит поводом для гонений на ее представителей. В УПЦ МЦ неоднократно сообщали о притеснениях — в частности, за 2014-2016 годы УПЦ потеряла 40 храмов.