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Посольство РФ призвало США «образумить своих подопечных» на Украине

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Посольство РФ призвало США «образумить своих подопечных» на Украине

Москва, 11 декабря. США должны признать факт наличия американских инструкторов в зоне боевых действий в Донбассе, которые ведут подготовку украинских военных. Об этом заявили в посольстве России в США.

По словам российских дипломатов, вооруженные силы Украины, а также правоэкстремистские формирования осуществляют активную подготовку наступления вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Россия призывает Вашингтон не закрывать глаза на эту деятельность, поскольку она может «привести к реализации кровавого сценария», заявили российские дипломаты.

«Рассчитываем на то, что США образумят своих подопечных», — подчеркнули в посольстве РФ в США.

Напомним, 14 декабря замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ВСУ планируют совершить наступление на Мариупольском направлении 14 декабря. По его словам, к линии соприкосновения стянута группировка украинских силовиков и тяжелой техники.

Напомним, военный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. Киев ввел войска на территорию Донецкой и Луганской народной республики после того, как они объявили о своей независимости, не признав результаты государственного переворота в стране, сообщает «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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