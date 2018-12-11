Instagram внедрил функцию голосовых сообщений

Москва, 11 декабря. В популярном приложении Instagram появилась функция отправки голосовых сообщений.

Официальное заявление на тему размещено в официальном аккаунте сервиса в Twittet. Теперь для того, что отправить послание, необходимо нажать на иконку микрофона в Direсt и удерживать ее.

«Начиная с сегодняшнего дня, вы можете отправлять голосовые сообщения в Direct. Говорите так, как вы хотите быть услышанным — будь то шепотом, будь то криком», — говорится в сообщении.

Максимальная длительность аудиосообщения может составлять одну минуту. При этом отправить такое сообщение можно как одному собеседнику, так и в группу, сообщает NEWS.ru.