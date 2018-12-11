Власти Сирии планируют открыть центры реабилитации для пострадавших в ходе войны
Дамаск, 11 декабря. Сирийские власти планируют открыть на территории всей страны центры реабилитации для пострадавших в ходе войны.
С заявлением на тему перед журналистами выступила заместитель руководителя министерства национального примирения Сирийской Арабской Республики Диана Хаддур, добавив, что в настоящее время в стране работают два подобных центра.
«В них с пострадавшими в ходе войны работают психологи и врачи, а также представители исламского духовенства. Мы планируем открыть такие реабилитационные центры по всей стране», — пояснили чиновник.
По словам Хаддур, кроме прочего, во всех вновь созданных реабилитационных центрах с несовершеннолетними будут работать представители различных профессий, которые обучат подростков трудовым навыкам.
«Двери реабилитационных центров будут открыты для всех пострадавших во время войны, для тех, кто не брал в руки оружие и не воевал против сирийской армии», — констатировала заместитель министра национального примирения.