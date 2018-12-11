Сирия: школы в Алеппо помогают адаптироваться детям, жившим среди боевиков

Дамаск, 11 декабря. Образовательные учреждения сирийского Алеппо внедрили методику работы с детьми, которые длительное время жили среди боевиков. Об этом заявил директор одной из школ Амин Харири в беседе с журналистами.

По его словам, учителя общаются с такими детьми, используя специальную методику. Харири подчеркнул, что дети сложно адаптировались к обучению в школе. Он рассказал, что длительное время они воспринимали учителей как врагов, а во время исполнения национального гимна смотрели друг на друга «и не понимали, что происходит».

Директор подчеркнул, что учителя смогли изменить поведение детей спустя несколько месяцев общения по специальным методикам.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Основные силы террористической организации «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена в РФ) были разбиты при содействии российских военных. К настоящему моменту сирийские правительственные войска освободили практически всю территорию страны от боевиков.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей запечатлел восстановление школы в Алеппо, ремонтируемой при помощи России.

1 Организация запрещена на территории РФ.