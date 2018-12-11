Британская элита «больна» шпиономанией — посол РФ

Лондон, 11 декабря. Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что шпиономания Лондона приобрела «невиданные масштабы».

Дипломат рассказал об «охоте на ведьм» в Британии в большом интервью для «Известий». По мнению Яковенко, шпиономания в последнее время стала отличительной чертой британской элиты.

«Беспочвенные обвинения со стороны британских властей в адрес России в кибератаках приобрели невиданные масштабы, впрочем, как и охватившая английский политистеблишмент шпиономания», — заявил посол.

Как пишет «Газета.ру», российская сторона неоднократно предлагала Лондону организовать взаимные консультации по вопросам кибератак, но пока не добились положительного ответа. По словам Яковенко, с британской стороны пока наблюдается лишь «нагнетание риторики и подтасовка фактов».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Генассамблея ООН поддержала резолюцию РФ по созданию в международной организации группы для противодействия киберпреступности. Документ был поддержан 119 странами, против выступили 46, еще 14 воздержались. Отметим, что против сотрудничества в сфере кибербезопасности выступили США, Великобритания, Украина и Грузия.