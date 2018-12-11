Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Минздрав РФ не поддержал идею о «страшных» картинках на бутылках со спиртным

45
0 Оставить комментарий

Минздрав РФ не поддержал идею о «страшных» картинках на бутылках со спиртным

Москва, 11 декабря. Федеральное министерство здравоохранения не поддержало депутатскую инициативу о нанесении «страшных» картинок на бутылки с алкоголем.

Кроме того, эксперты ведомства считают нецелесообразным обязать торговые сети и магазины продавать алкоголь в «закрытом» режиме, то есть производить закрытую выкладку спиртного на прилавках.

Как напоминают «Известия», с подобными инициативами ранее выступила группа депутатов нижней палаты российского парламента во главе с либерал-демократом Владимиром Сысоевым.

При этом, несмотря на то, что в Минздраве не поддержали меры, предложенные депутатами, в ведомстве согласились с тем, что необходимо информировать население обо всех медицинских и социальных последствиях от злоупотребления алкоголем.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.