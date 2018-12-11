Минздрав РФ не поддержал идею о «страшных» картинках на бутылках со спиртным

Москва, 11 декабря. Федеральное министерство здравоохранения не поддержало депутатскую инициативу о нанесении «страшных» картинок на бутылки с алкоголем.

Кроме того, эксперты ведомства считают нецелесообразным обязать торговые сети и магазины продавать алкоголь в «закрытом» режиме, то есть производить закрытую выкладку спиртного на прилавках.

Как напоминают «Известия», с подобными инициативами ранее выступила группа депутатов нижней палаты российского парламента во главе с либерал-демократом Владимиром Сысоевым.

При этом, несмотря на то, что в Минздраве не поддержали меры, предложенные депутатами, в ведомстве согласились с тем, что необходимо информировать население обо всех медицинских и социальных последствиях от злоупотребления алкоголем.