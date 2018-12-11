Минобороны РФ развернет бригаду бесшумных подлодок у берегов Камчатки

Москва, 11 декабря. Минобороны РФ развернет бригаду новейших субмарин проекта 677 «Лада» на Камчатке. Они будут прикрывать стратегические ракетоносцы и места их базирования в Тихом Океане.

Подводные лодки оснащены воздухонезависимой энергетической установкой. Она позволяет им длительное время находиться под водой, поскольку субмаринам не нужно всплывать для подзарядки аккумуляторов.

Как пишут «Известия», новые подводные лодки хорошо защищены от радиолокационного обнаружения, кроме того они обладают маленьким уровнем шума. Также на субмаринах установлена гидроакустическая система «Лира», благодаря которой экипаж может обнаруживать цели на более дальней дистанции, чем другие корабли.

Помимо прикрытия стратегических ракетоносцев, подводные лодки могут выполнять различные боевые задачи. Среди них: переброска подразделений спецназначения, установка минных заграждений, а также наблюдение и охота за надводными и подводными целями, пишут «Известия».