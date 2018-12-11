NI объяснил, какие ошибки допускают США в отношениях с Россией

Вашингтон, 11 декабря. Американское издание National Interest объяснило, какие ошибки допускают Соединенные Штаты в отношениях с Российской Федерацией.

В общем и целом, как считает автор опубликованной статьи Николас Гвоздев, у нынешних американских властей нет опыта и терпения, поэтому нынешняя стратегия США в отношении России попросту не работает.

Все дело в том, что американская администрация до сих пор смотрит на мир глазами 90-х годов, когда Соединенные Штаты были на планете безальтернативным лидером и проводили политику без оглядки на мнения других стран.

Однако за прошедшие 20 лет многое поменялось, о чем в Америке не хотят или не могут понять. По мнению автора статьи, США хоть и остаются главной военной и экономической державой, но в мире есть государства, которые в состоянии отстаивать собственные интересы.

«У политического истеблишмента Вашингтона нет опыта и терпения для ведения дел с такими странами. В частности, США не понимают разницы между терминами «соперник» и «враг», — пишет Николас Гвоздев.

Как поясняет журналист, абсолютно любой фактор простого соперничества рассматривается именно под призмой прямой враждебности и никак иначе.

«США необходимо понять различие между соперничеством и враждой в отношениях с Россией. Если в 90- она хотела стать частью Запада, то сейчас ведет собственную политику и стала серьезным соперником США, но не врагом», — отмечает Гвоздев.

По мнению редактора National Interest, у России хватит ресурсов не только защищать свои национальные интересы, но и демонстрировать свою силу за пределами границ.

«Россия почти равна США по своему населению, военно-промышленному комплексу и богатству ресурсов», — отмечает журналист, передает NI.

Американским властям необходимо выбрать стратегию, пишет в заключении Николас Гвоздев. Наиболее приемлемый вариант – «превратить почти равного соперника в почти равного партнера».