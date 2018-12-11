В России камеры фиксации нарушений ПДД «научатся» различать марки машин

Москва, 11 декабря. Нейросеть для дорог позволит распознавать марки машин на московских улицах уже к Новому году.

Уже имеющая система распознавания лиц станет основой для алгоритма, который позволит различать марки автомобилей на дорогах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. Как ожидается, нововведение позволит более точно накладывать штрафы за нарушения ПДД, а также максимально быстро вычислять угонщиков.

Специальная программа с помощью камер фиксации нарушений ПДД сможет распознавать тип, марку, модель и номер автомобиля. Если сейчас нарушителя, попавшего в поле зрения камер, идентифицирует специальный сотрудник ЦОДД, то уже скоро человеческий фактор будет исключен — все сделает программа. Специалист будет подключаться лишь в том случае, если проверка по базе данных выдаст несоответствие — например, номера автомобиля и его марки.

Как ожидается, система будет распознавать немногим более 100 самых популярных марок автомобилей — от «иностранцев» до стареньких «москвичей». Нейросеть будет также определять тип транспорта и то, имеет ли право конкретная машина проезжать по конкретной полосе или участку. По мнению специалистов, это позволит снизить нагрузку на базы данных ЦОДД и МВД на 20%.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что ЦОДД Москвы получит первые 100 комплектов камер с нейросетью, которые позволят наблюдать за обстановкой на городских улицах, а также анализировать причины ДТП и образования пробок.