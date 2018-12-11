«Технологии для этого есть»: эксперт рассказал, как РФ может остановить ВСУ в случае наступления в Донбассе

Москва, 11 декабря. Политолог Михаил Делягин прокомментировал планы ВСУ прорваться к границе России в Донбассе. По его словам, у РФ есть технологии, способные остановить возможное наступление ВСУ без применения оружия массового поражения.

О планируемом наступлении ВСУ в Донбассе накануне заявил заместитель начальника народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. По словам представителя ДНР, разведка республики располагает «неопровержимыми сведениями» о готовящейся массированной атаке вооруженных сил Украины, а само наступление, по некоторым данным, может начаться уже на текущей неделе, 14 декабря. Басурин также уверен в том, что целью украинских силовиков является захват Новоазовского и Тельмановского районов с последующим выходом к российской границе.

В ДНР считают, что целью атаки ВСУ станет захват территории между Донбассом и границей РФ, и для этого Украина сосредоточила на данном направлении реактивные системы залпового огня, повысив концентрацию военнослужащих примерно в 2,5 раза, до 12 тысяч человек, обеспечив тем самым необходимый для ведения наступательных действий перевес сил.

По мнению политолога Михаила Делягина, Киев готовится не к провокации, а к оккупации, и особых надежд на то, что война будет остановлена при содействии международных структур, нет.

«Если бы Запад не хотел войны, он бы не приводил к власти в Киеве майданный режим, а при нынешнем раскладе западные кураторы Украины «исходно хотят войны», — сообщил эксперт.

Делягин отметил также, что несколько недель назад в ДНР сообщали о появлении на ряде направлений иностранных военных специалистов: в районе Мариуполя были замечены британцы, а в направлении Горловки — американцы.

Политолог заявил, что Россия должна предупредить и Киев, и ООН о намерении остановить «агрессию Украины» сразу же, как только она начнется и проинформировать украинского президента Петра Порошенко о готовности полномасштабно ответить на наступление ВСУ.

«РФ вспомнит, что она является гарантом Минских соглашений. И из этих 12 тысяч человек не останется никого. Технологии для этого есть, не связанные с применением оружия массового поражения», — рассказал Делягин в эфире Первого канала.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Украина стянула на юг Донецкой области более 12 тыс силовиков и 90 единиц военной техники, в том числе 50 танков. По мнению представителей ДНР, перед наступлением, запланированным на 14 декабря, ВСУ якобы готовят крупную провокацию — взрыв хранилищ с аммиаком, ответственность за который Киев возложит на ДНР.