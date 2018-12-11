Во Франции раскритиковали антикризисные меры Макрона

Париж, 11 декабря. Французские «республиканцы» раскритиковали антикризисные меры президента Макрона.

По словам первого вице-президента партии «Республиканцы» Гийома Пелтье, французский президент не объяснил, как будет реализовывать экономические меры на практике. Также, по словам Пелтье, Макрон дезавуировал свой предыдущий политический курс.

«Эммануэль Макрон хорошо говорил после того, как плохо действовал», — заявил Пелтье в интервью газете Parisen.

Он считает, что тон и глубина выступления президента Франции говорит о «первой исторической победе рабочих и среднего класса». Пелтье подчеркнул, что Макрон не рассказал, как власти собираются финансировать предложенные экономические меры.

«За 13 минут [выступления Макрона] не было ни слова на эту тему», — заявил Пелтье.

Напомним, что акции против повышения цен на бензин стартовали во Франции 17 ноября. Их участники одеты в желтые жилеты. В декабре массовые протесты, переросли в столкновения с полицией, поджоги машин, а также разрушения магазинов. 5 декабря власти Франции заявили о введении временного полугодового моратория на повышение цен на топливо. В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении в стране экономического чрезвычайного положения.