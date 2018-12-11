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Стало известно, сколько Великобритания потратила на рекламу сделки по Brexit

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Стало известно, сколько Великобритания потратила на рекламу сделки по Brexit

Лондон, 11 декабря. Британские СМИ сообщили, сколько средств потратили власти королевства на рекламу сделки по Brexit.

Издание Daily Express пишет, что всего за одну неделю британское правительство на рекламу соглашения по Brexit в Facebook израсходовало более 120 тысяч долларов, или почти 97 тысяч фунтов стерлингов.

Рекламные ролики в преддверии намеченного на сегодня, но отложенного голосования в парламенте в течение минувшей недели размещались не только в социальной сети Facebook, а также в Instagram.

Сюжеты видеороликов, аудитория которых оценивается до 1 миллиона человек, заключаются в объяснении условий свободной торговли, а также контроля границ в рамках соглашения.

Напомним, что Британия должна покинуть Европейский союз 29 марта 2019 года.
 

Автор: Константин Терехов
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