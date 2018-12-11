Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Во Франции подсчитали, во сколько обойдутся экономические меры Макрона

54
0 Оставить комментарий

Во Франции подсчитали, во сколько обойдутся экономические меры Макрона

Париж, 11 декабря.  Экономические меры, объявленные президентом Франции Эммануэлем Макроном, обойдутся стране в 8-10 миллиардов евро. Об этом заявил государственный секретарь Оливье Дюссо.

По его словам, французское правительство находится в процессе тонкой настройки экономических механизмов.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон заявил 10 декабря, что объявляет в стране чрезвычайное экономическое положение. Он потребовал от правительства и парламента перестроить свою работу, сообщают «Известия».

Во время телеобращения Макрон также заявил, что власти страны поднимут минимальный размер оплаты труда до 100 евро.

Напомним, протесты во Франции начались в середине ноября после того, как власти заявили о желании повысить цены на бензин и дизельное топливо. В начале декабря массовые акции в стране перерослы в беспорядки. После этого власти пошли протестующим на уступки и заявили о введении полугодового моратория на повышение цен на топливо, сообщает «Газета.ru»

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.