Apple отреагировала на запрет на продажу iPhone в Китае

Пекин, 11 декабря. Компания Apple подала апелляцию на решение суда о запрете в Китае продажи iPhone.

Во вторник, 10 декабря, стало известно, что корпорация Apple лишилась возможности продавать большую часть моделей своих смартфонов на территории Китая. Причиной запрета стало судебное разбирательство с компаний Qualcomm, производящей чипы. Суд встал на сторону Qualcomm и постановил, что Apple нарушила два патента.

По данным портала «News.ru», речь идёт о запрете продажи и импорта семи моделей iPhone — 6S, 6S Plus, 7, 7Plus, 8, 8 Plus и X. Однако в самой Apple утверждают, что пока все модели остаются доступными для китайских потребителей, передаёт ABC.

Как сообщают «Известия», Apple обжалует решение суда в вышестоящей инстанции.

«Qualcomm заявляет о патентах, которые они никогда не получали ранее, в том числе один, который уже был признан недействительным», — утверждает официальный представитель Apple.

Отметим, что на китайский рынок приходится примерно 20% от всех доходов компании Apple.