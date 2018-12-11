Беспилотные автомобили научат пропускать скорую помощь

Москва, 11 декабря. В России беспилотные автомобили научат пропускать машины скорой помощи и других экстренных оперативных служб.

С заявлением на тему выступил советник руководителя Национальной технологической инициативы «Автонет» Роман Малкин, добавив, что эти и другие испытания пройдут в рамках пилотной зоны на скоростной автомобильной дороге М-11 «Москва – Петербург».

«Уже сегодня такие сервисы внедряются ведущими автопроизводителями в инициативном порядке в «традиционные» автомобили, а в будущем эта технология станет обязательной для беспилотных автомобилей», — рассказал эксперт РИА Новости.

При этом, как добавил Малкин, система будет предупреждать едущие впереди беспилотники о приближении специальных автомобилей, которым заблаговременно надо будет уступать дорогу.

«Таким образом, время прибытия кареты «скорой» может сократиться на 20%. Ожидается, что данная технология станет частью повседневной жизни россиян уже в 2025 году», — констатировал Роман Малкин.

Напомним, что постановление, которое разрешает с декабря текущего года эксперимент по эксплуатации беспилотников в Москве и Татарстане, в ноябре подписал Дмитрий Медведев.

