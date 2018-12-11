Стало известно, когда Роскосмос выберет облик сверхтяжелой ракеты

Москва, 11 декабря. Роскосмос рассмотрит четыре варианта сверхтяжелой ракеты-носителя, предназначенной для полета к луне, и определит приоритетный вариант 19 декабря.

Они будут рассмотрены во время заседания научно-технического совета по тематике сверхтяжелого носителя, сообщил источник журналистам РИА Новости.

По его словам, всего специалисты отобрали четыре проекта ракеты, среди которых они выберут один окончательный технический облик.

Источник подчеркнул, что в настоящий момент проекты ракетно-космической корпорации «Энергия» с пятью боковыми и центральными блоками, а также проект ракетно-космического корабля «Прогресс» с шестью боковыми блоками являются приоритетными.

Напомним, пуск ракеты запланирован на 2028 год. В 2019 году должно завершиться эскизное проектирование.