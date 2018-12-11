«Майдан стоял не для этого»: на Украине обсуждают повышение тарифов ЖКХ

Киев, 11 декабря. С января будущего года отопление на Украине подорожает для граждан примерно на 20% — эксперты считают, что это приведет к еще большему обнищанию населения. В настоящее время в стране активно обсуждают повышение тарифов ЖКХ.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обещал, что тарифы на тепло не повысятся больше чем на 16%. Однако, требования МВФ, выдвинутые Киеву в качестве условий предоставления очередного кредита, заставили власти страны пересмотреть грядущее повышение в сторону еще большего увеличения тарифов.

Расценки на теплоснабжение в разных регионах Украины вырастут по-разному. Так, киевляне с 1 января будут платить за тепло и горячую воду на 22,7% больше — примерно 34,5 доллара за Гкал. Для жителей Винницы суммы в счетах увеличатся на 20%, а для шосткинцев (Сумская область) — сразу на 24%, до почти 48 долларов за Гкал.

Таким образом, украинцы начинают заранее «расплачиваться» за пока еще лишь обещанные транши МВФ.

«Тариф вырос так сильно только потому, что кабмин под давлением МВФ согласился существенно повысить цены на газ для населения с 1 ноября — на 23,5%», — рассказал источник «RT» в Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины.

18 декабря в МВФ пройдет заседание по вопросам сотрудничества с Украиной и предоставления Киеву кредита размером в 3,9 млрд долларов сроком на 14 месяцев. Эксперты полагают, что президент Украины Петр Порошенко рассчитывает преподнести этот транш как свою очередную победу.

«Тот факт, что население станет еще беднее, вообще никого не волнует», — говорит источник RT в украинском правительстве.

В беседе с журналистами киевлянка Татьяна Пелюх сообщила, что платит за отопление «двушки» в Киеве примерно 89 долларов в месяц (около 5,8 тыс руб — прим.ред.) и в этом году ее семье не удалось получить субсидию — дети уехали на отдых в Египет по «горящей путевке», что стало основанием для отказа.

«Наши друзья столкнулись с такой же проблемой. Фактически остается только выживать», — рассказала женщина.

Правила предоставления субсидий на Украине ужесточаются в течение всего нынешнего года. Так, на компенсацию от государства не могут рассчитывать владельцы автомобилей младше пяти лет, лица, совершившие единоразовую покупку на сумму от 1,8 тыс долларов. И даже наличие в доме дорогой техники может стать основанием для отказа — а решение принимает специальная комиссия.

Кроме того, власти поощряют украинцев доносить друг на друга. В министерстве социальной политики организовали «горячую линию», на которую можно сообщить о фактах незаконного оформления субсидий на оплату услуг ЖКХ.

По мнению одного из представителей политической партии «Самопомощь», Украина стремительно приближается к «коммунальной катастрофе».

«Руководство страны настроено жестко: не можешь платить — сиди без отопления, горячей воды и света. И как это действует, мы видели», — отметил политик.

По мнению завкафедрой РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, на Украине градус антиправительственных настроений приближается к критическому уровню, именно поэтому власти и ввели в ряде регионов страны военное положение.