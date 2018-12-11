«Тотальная и абсолютная коррупция»: Тимошенко рассказала о преступлении властей против украинцев

Киев, 11 декабря. Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко рассказала о преступлении властей Украины против собственных граждан.

Размышлениями на тему лидер партии «Батькивщина» поделилась с читателями в своем аккаунте в социальной сети Facebook, акцентировав внимание на том, что коррупцию в стране победить невозможно.

«Все годы независимости национальная олигархия не просто приближена к власти, а сама и является ею. Это и есть тотальная и абсолютная коррупция», — написала Тимошенко – к слову, когда-то второй человек в стране.

При этом бывший председатель украинского правительства считает, что главная предпосылка для успешной борьбы с коррупцией — это «наличие желания, политической воли с ней бороться».

«У нынешней власти с этим проблема. Мне надоело слушать от политиков, что коррупцию невозможно побороть. Это цинизм и кощунство. Это преступление против собственной страны и собственного народа», — подчеркнула депутат Рады.

В развернутом «антикоррупционном» посте лидер «Батькивщины» и, как свидетельствуют опросы, самый вероятный кандидат на пост президента страны, дает рецепты борьбы с коррупцией.

По словам Тимошенко, это – «обеспечение справедливого правосудия, порядок в экономике, на таможне и «государственном здании», уничтожении монополии во всех сферах жизни».

В заключение своего большого сообщения Юлия Тимошенко обещает, что готова осуществить реформы. Правда что ей мешало это сделать во времена нахождения на посту премьера, не озвучивается.