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ЕС и Иран обсудили итоги астанинских переговоров по Сирии

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ЕС и Иран обсудили итоги астанинских переговоров по Сирии

Брюссель, 11 декабря. Европейский союз и Иран обсудили итоги астанинских переговоров по Сирийской Арабской Республике.

Как сообщает дипломатическая служба ЕС, ранее не анонсировавшаяся встреча прошла в Брюсселе: со стороны Евросоюза в ней приняли участие представители Германии, Франции, Британии и Италии.

«В ходе обсуждений, в том числе, было затронуто последующее развитие событий в рамках Астанинского процесса по Сирии», — говорится в кратком официальном сообщении.

Кроме прочего стороны во время диалога также обсудили политическую и гуманитарную ситуацию в Йемене. Было решено, что встречи в подобном формате состоятся и в будущем.

Напомним, что последняя встреча в Астане состоялась в конце ноября. Очередной раунд переговоров по Сирийской Арабской Республике  в столице Казахстана проведут в феврале будущего года.

Автор: Константин Терехов
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