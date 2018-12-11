Депутата британского парламента выгнали с дебатов по Brexit

Лондон, 11 декабря. Депутата британского парламента выгнали из зала заседаний после того, как он схватил церемониальный жезл.

Инцидент произошел во время заседания палаты общин, на котором спикер британского парламента Джон Беркоу озвучивал повестку на следующий день. Депутат-лейборист Ллойд Рассел-Мойл схватил жезл и несколько раз повторил: «нет, нет». Так мужчина протестовал против переноса голосования по Brexit.

Сотрудница парламента забрала у депутата жезл и положила его на место. После этого спикер палаты общин попросил Рассел-Мойла покинуть зал заседаний, сообщает РИА Новости.

«Согласно правилам — думаю, парламентарию известно о последствиях его действий — согласно правилам, я должен попросить парламентария покинуть зал заседаний до конца сегодняшнего дня слушаний», — сообщил Беркоу.

Отметим, что десятикилограммовый жезл, увенчанный короной — символ власти монарха. Он всегда находится в зале палаты общин во время заседаний.

Как ранее сообщали «Известия», экстренные дебаты проходят из-за решение Терезы Мэй отложить голосование по Brexit на неопределенный срок.