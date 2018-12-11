Российские космонавты готовятся к «вскрытию» корабля в открытом космосе

Москва, 11 декабря. Сегодня вечером российские космонавты на шесть часов покинут МКС, чтобы вскрыть оболочку корабля «Союз МС-09» и исследовать появившееся в нем отверстие неизвестного происхождения.

Прямая трансляция выхода в открытый космос Сергея Прокопьева и Олега Кононенко будет вестись на сайте Роскосмоса. Расчетное время открытия выходного люка — 19.05 по московскому времени. Ожидается, что космонавты проведут снаружи около шести часов.

Ранее Кононенко заявил, что перед ним и его коллегой стоит «сложная задача», а сам выход можно отнести к разряду «уникальных».

«Действительно выход уникальный, сложный… Это сложно технически сделать, сложно туда дойти, и физически тяжело», — рассказал космонавт на видео, опубликованном корпорацией «Энергия».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, космонавты будут работать в новых скафандрах с климат-контролем. До места вскрытия оболочки Кононенко доберется с помощью специального манипулятора, управлять которым предстоит Прокопьеву. Там командир экипажа вскроет оболочку корабля и возьмет образцы для последующего их изучения, после чего закроет отверстие специальным матом.

По данным «Газеты.ру», в конце августа нынешнего года на МКС была зафиксирована утечка воздуха, причиной которой могла стать диверсия. Предполагается, что в обшивке корабля еще на Земле могло быть проделано отверстие — подробности и предстоит выяснить сегодня Прокопьеву и Кононенко, которые будут искать, в том числе, и следы сверла на метеоритной защите «Союза».