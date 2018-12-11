Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Аппарат NASA обнаружил следы воды на астероиде Бенну

39
0 Оставить комментарий

Аппарат NASA обнаружил следы воды на астероиде Бенну

Вашингтон, 11 декабря. Космический аппарат OSIRIS-REx обнаружил следы воды на исследуемом астероиде Бенну.

С заявлением на тему выступили накануне представители Национального управления Соединенных Штатов Америки  по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По словам научного сотрудника учреждения Эми Саймон, данные о том, что на космическом объекте есть «гидросодержащие» минералы, свидетельствуют данные, собранные автоматической станцией OSIRIS-REx.

Этот факт, считают американские ученые, говорит о том, что вполне возможно, что когда-то в прошлом вода присутствовала на более крупном астрономическом объекте, от которого откололся астероид Бенну.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.