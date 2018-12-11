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Жительница Пскова продала свою новорожденную дочь через социальную сеть

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Жительница Пскова продала свою новорожденную дочь через социальную сеть

Псков, 11 декабря. Жительница Пскова продала свою новорожденную дочь, используя социальные сети. Об этом сообщает СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ноябре 2018 года местная жительница родила девочку в медицинском учреждении Пскова. Сразу после выписки из роддома она передала своего ребенка жительнице Вологды. Ее она нашла в социальной сети и договорилась о продаже ребенка.

Правоохранители задержали 46-летнюю жительницу Вологды, также задержана мать новорожденного ребенка. Решается вопрос о избрании ей меры пресечения. Женщину подозревают по пунктам «б» и «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми).

Отметим, что ребенок находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении.

Автор: Денис Коробейников
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