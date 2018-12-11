Сирия должна быть приглашена на арабский экономический саммит в Бейруте, считают в Ливане

Бейрут, 11 декабря. Председатель ливанского парламента Набих Берри считает, что Сирия должна быть приглашена на экономический саммит Лиги арабских государств.

Мнение спикера парламента Ливана, который был крайне удивлен фактом не приглашения делегации из Дамаска, опубликовал накануне новостной портал «Ан- Нашра».

«Я буду настаивать на том, чтобы в Дамаск было направлено приглашение. Для меня более неприемлемо проведение арабских саммитов без участия Сирии», — заявил председатель парламента Ливана.

Напомним, что членство Сирийской Арабской Республики в межарабском сообществе было заморожено семь лет назад после начала внутреннего конфликта. Большинство арабских стран отозвало своих послов из Дамаска и свернуло торговые связи.