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Украинские консулы посетили моряков, задержанных в РФ после провокации в Азове

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Украинские консулы посетили моряков, задержанных в РФ после провокации в Азове

Москва, 11 декабря. Украинские дипломаты посетили моряков, задержанных в России после провокации в Азовском море.

Об этом журналистам рассказал директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, добавив, что накануне консулы смогли ознакомиться с содержанием под стражей шести военнослужащих.

«Держатся все достойно. Есть отдельные проблемы финансового характера, но консулы помогают их решить. Дипломаты во вторник намерены посетить еще шесть моряков», — уточнил Погорельцев.

Напомним, что три судна ВМС Украины были задержаны 25 ноября после нарушения государственной границы России. Задержанные в ходе инцидента 24 украинских моряка арестованы судом до 25 января. 

Автор: Константин Терехов
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