«Красиво жить не запретишь»: Луценко пришла в Раду в ботильонах за тысячу долларов



Киев, 11 декабря. Народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко», жена генерального прокурора Украины Ирина Луценко похвасталась новой обновкой. Она пришла в Верховную раду на голосование за закон о разрыве дружбы с Россией в дорогих ботильонах бренда Sebastian, которые стоят примерно тысячу долларов.

Обновку политика обнаружила журналист Анна Стешенко. На своей странице в социальной сети Facebook она также опубликовала фото модных ботильонов Луценко, которые сейчас можно приобрести на Украине со скидкой за 24 тысячи 200 гривен.

«Представитель президента в парламенте, нардеп БПП и жена генпрокурора Ирина Луценко в день, когда Рада проголосовала за разрыв «Большого договора с РФ», пришла в парламент в ботильонах», — написала Стешенко. «Красиво жить не запретишь», — резюмировала она.

Пост Стешенко в Facebook собрал немало гневных комментариев.

Как отметила журналист, Sebastian нельзя назвать очень дорогим брендом, однако если сравнить с пенсией среднестатистического украинца, то стоимость впечатляет.

Напомним, в ноябре Луценко явилась в Раду в новых сапогах Saint Laurent. В июне этого года в день голосования за закон о Высшем антикоррупционном суде Украины Луценко пришла в Верховную Раду в дорогом модном пиджаке от «Дольче Габбана» стоимостью 2 тысячи 895 долларов или 76 тысяч гривен. Луценко также является любительницей дорогих сумок. Журналисты замечали у нее легендарную сумочку Dior под названием Diorissimo почти за 3 тысячи долларов, а также черный сэтчел от Yves Saint Laurent за 2 тысячи 800 долларов.