США исключили Россию из списка опасных для американских туристов стран

Вашингтон, 11 декабря. Американские власти исключили Россию из списка стран, которую не рекомендовано посещать гражданам США. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте ведомства.

По мнению американских чиновников, Россия находится во второй категории опасности из четырех. Так, гражданам США при поездке в Россию необходимо «проявлять повышенную осторожность». При этом США по-прежнему не рекомендуют посещать Северный Кавказ и Крым, где им якобы грозит «реальная опасность».

Отметим, что ранее Россия был в третьей категории — «пересмотреть поездку», сообщает «Газета.ru».

Напомним, госдепартамент США подразделяет опасность поездки на четыре категории. Первая категория означает, что американцам нужно проявлять «обычную опасность», вторая — «проявлять повышенную осторожность», третья — «пересмотреть поездку», четвертая категория «запрещает» американцам посещать страну или регион.