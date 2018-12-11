Посольство РФ в Латвии потребовало найти виновных в осквернении памятников

Рига, 11 декабря. В посольстве РФ в Латвии возмущены очередным актом вандализма на воинском кладбище в Риге, где захоронены десятки тысяч военнопленных и жертв Холокоста.

В столице Латвии на большом воинском кладбище в Зиепниеккалнсе, где погребены тысячи советских солдат и офицеров, погибших в немецком плену, а также сотни жертв Холокоста, зафиксирован очередной акт хулиганства и вандализма. Как сообщают российские дипломаты, неизвестные лица повредили гранитный монумент, бессовестно разрисовали похабными надписями постамент памятника.

Сотрудники посольства РФ заявили в Facebook, что рассчитывают «на адекватную реакцию латвийской общественности на этот вопиющий случай вандализма», добавив, что это лишь очередной эпизод развернувшейся на постсоветском пространстве «войны с памятниками».

«Надеемся, что латвийские власти примут незамедлительные меры по устранению акта вандализма, проведут расследование с целью привлечения к ответственности виновных в этом кощунственном деянии», — говорится в сообщении посольства.

Как пишет «Газета.ру», в октябре нынешнего года в МИД России потребовали от Варшавы найти и наказать виновного в осквернении советского воинского захоронения в польском городе Еленя-Гура. Напомним, в Польше год назад был принят закон, позволяющий сносить памятники эпохи СССР