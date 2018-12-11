«Порошенко в отчаянии»: в Бельгии отреагировали на решение Украины разорвать договор о дружбе с РФ

Брюссель, 11 декабря. Бельгийский политолог Нина Башкатов прокомментировал решение президента Украины Петра Порошенко разорвать действие договора с Россией о дружбе.

Напомним, что украинский лидер подписал закон «О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ» накануне. Согласно ему, действие договора прекратится с 1 апреля 2019 года.

«Я считаю, что Порошенко находится в некотором отчаянии относительно того, как сделать так, чтобы быть переизбранным», — заявил эксперт по России и постсоветскому пространству Льежского университета в интервью РИА Новости.

«Отсюда непрерывная эскалация ситуации в военной и экономической областях, упразднение виз. Для Порошенко Россия — легкая тема, по которой он может достичь консенсуса с Западом», — добавил Башкатов.

Как считает специалист из Бельгии, Западу приходится мириться с некоторыми выходками своего подопечного, часть решений которого уже откровенно смущает покровителей Порошенко.

«Угроза Украине со стороны России стала для Запада своего рода политической мантрой: пусть Порошенко не очень искусен в политике, но он находится под давлением страны-соседа», — продолжил свою мысль эксперт.

Кроме того, добавляет Нина Башкатов, очень многие на Западе стали сравнить пока еще президента Украины с Михаилом Саакашвили в бытность того главой грузинского государства.

«Но при этом надо понимать, что европейцы не могут сказать — сворачиваем оказание помощи или перестаем вас слушать», — констатировал эксперт по России и постсоветскому пространству Льежского университета.

Нина Башкатов добавив, что проблема Запада состоит в том, что он настолько обязался поддерживать Киев в его противостоянии Москве, что теперь не хватает политических инструментов и средств оказания давления на украинские власти.