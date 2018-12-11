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Украина

Украинские националисты облили краской приемную оппозиционного депутата

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Украинские националисты облили краской приемную оппозиционного депутата

Кременчуг, 11 декабря. Украинские националисты облили красной краской двери и ступени приемной депутата межфракционного объединения «Оппозиционная платформа — это жизнь» Юрия Бойко. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Инцидент произошел 9 декабря в городе Кременчуг Полтавской области. Как сообщили в пресс-службе партии, националисты испортили фасад общественной приемной Бойко.

Отметим, ранее депутат заявил о намерении участвовать выборах президента страны, которые пройдут в марте 2019 года

Напомним, что лидером президентского рейтинга является лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Действующий президент страны не Петр Порошенко пока не объявлял об участии в выборах.

Автор: Денис Коробейников
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