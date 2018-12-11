МИД Польши заявил об отсутствии единства в ЕС по санкциям против России

Варшава, 11 декабря. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович рассказал, что в странах Евросоюза нет единого мнения по введению дополнительных санкций в отношении РФ после инцидента в Керченском проливе.

С соответствующим заявлением руководитель польского внешнеполитического ведомства выступил после встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, прошедшей 10 декабря.

По словам Чапутовича, участники встречи «достигли единства в оценке» действий России в ходе Керченского инцидента и требуют возвращения Украине задержанных кораблей и моряков.

Руководитель МИД Польши подчеркнул, что он и его коллеги осудили действия РФ и обсудили возможные варианты ответа.

«Польша настаивает на необходимости решительных действий, выходящих за очередные декларации. Санкции были бы уместны. Часть стран считает, что нужно дать Москве шанс, чтобы она, прежде всего, освободила заключенных», — рассказал Чапутович.

Как сообщает «Газета.ру», ситуацию вокруг инцидента в Керченском проливе обсудили накануне президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. По итогам телефонного разговора стороны договорились продолжать контакты на различных уровнях.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе три корабля ВМСУ незаконно вторглись в российские территориальные воды, спровоцировав ответные действия пограничных сил ФСБ РФ. После преследования, в ходе которого российские пограничники сделали целый ряд предупреждений, украинские корабли были задержаны вместе с экипажами. Позднее членам команд было предъявлено обвинение в нарушении государственной границы России.

В Киеве незамедлительно объявили действия пограничников РФ «российской агрессией». В Москве неоднократно подчеркивали, что Пограничная служба ФСБ действовала в строгом соответствии с законодательством и поставленной задачей по охране государственных рубежей страны, отмечая, что Украина пошла на сознательную провокацию.