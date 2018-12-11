Его дела плохи: экс-глава ЦРУ заявил, что Трампа «настигнет американское правосудие»

Вашингтон, 11 декабря. Американский президент Дональд Трамп понимает, что его «настигнет американское правосудие», а также сознает, что «его дела плохи». Об этом заявил экс-глава ЦРУ Джон Бреннан в Twitter.

Бреннан ответил на пост Дональда Трампа в социальной сети. В них действующий президент США процитировал сообщение телеканала Fox News о том, что демократы не смогли найти следов «сговора» между избирательным штабом Трампа и Москвой, поскольку никакого сговора не было.

Также Трамп раскритиковал демократов за интерес к показаниям экс-адвоката американского лидера в суде.

В ответ на это Бреннан написал в социальной сети:

«Каждый раз, когда вы размещаете такие бредовые твиты, меня тешит осознание того, что вы понимаете, насколько плохи ваши дела, и что вам невозможно будет избежать американского правосудия».

Он также подчеркнул, что испытывает облегчение из-за того, что Трамп «не сможет баллотироваться на госслужбу».

Отметим, что расследование «вмешательства» России в президентские выборы ведется спецпрокурором США Робертом Мюллером. За все время расследования не было приведено никаких доказательств. США и Белый дом опровергают связи Трампа с Москвой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле устали следить за фееричными американскими расследованиями, сообщает «Газета.ru».