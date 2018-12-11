Бутина согласилась признать вину по некоторым пунктам обвинения — СМИ

Вашингтон, 11 декабря. Гражданка РФ Мария Бутина, которую задержали в США по обвинению в работе иностранным агентом, предположительно согласилась признать себя виновной по нескольким пунктам обвинения. Об этом сообщает телеканал ABC News, ссылаясь на так называемое «соглашение Бутиной со следствием».

По данным телеканала, Бутина якобы согласилась сотрудничать со следствием. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, однако приговор может быть смягчен – в зависимости от успехов этого «сотрудничества».

Как пишет RT, соглашение может быть представлено уже на следующем заседании суда. Тем не менее, адвокат россиянки Роберт Дрисскол отказался комментировать этот документ.

Напомним, что следующее судебное заседание по делу Бутиной состоится 12 декабря. Ее обвиняют в «незаконной работе на российские власти». Ее защита заявила, что россиянка не делала ничего противозаконного, а ее связи в США являются следствием ее учебы в местном колледже по специальности «международные отношения».