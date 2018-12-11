Ле Пен оценила обращение Макрона к народу Франции

Париж, 11 декабря. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон «признал свои ошибки».

Свое мнение об обращении Макрона к жителям Франции, которое президент сделал в связи с продолжающимися в стране массовыми протестами, Ле Пен сообщила в Twitter.

Политик заявила, что Макрон «признал свои ошибки в налоговой системе», но не хочет признавать, что протестующим не нравится его политическая модель управления страной.

«Эта модель — модель дикой глобализации, недобросовестной конкуренции, широко распространенной свободной торговли, массовой иммиграции и ее социальных и культурных последствий», — пишет Ле Пен.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Эммануэль Макрон ввел во Франции чрезвычайное положение, осудив действия «желтых жилетов».

Напомним, в начале декабря во Франции протесты так называемого движения «желтых жилетов» против повышения цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Митингующие разбивают витрины магазинов и кафе, разрушают достопримечательности, строят баррикады, переворачивают и поджигают автомобили.

По последним данным, правоохранительные органы Франции задержали 4523 человека с начала движения «желтых жилетов» в середине ноября. Из этого числа 4099 человек были помещены под стражу.

Как пишут «Известия», 10 декабря Макрон пообещал повысить минимальную месячную оплату труда на 100 евро с 2019 года, выплатить необлагаемую налогом новогоднюю премию, отменить налоги и соцплатежи на сверхурочные часы работы, а также налоги для пенсионеров с пенсией ниже 2 тыс евро.

Несмотря на это, лидеры «желтых жилетов» заявили о намерении продолжать протест.