Макрон осудил акты насилия «желтых жилетов»

Париж, 11 декабря. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что насилию, проявленному во время акций «желтых жилетов», нет оправдания.

По его словам, события последних недель серьезным образом потрясли нацию. Он подчеркнул, что в них смешалось недопустимое насилие, а также законные требования.

«Я хочу сказать, что это насилие не заслуживает никакого оправдания», — подчеркнул французский президент во время обращения к нации.

Он заявил, что многие французы могут разделить гнев и негодования протестующих, однако этот гнев не оправдывает нападение на полицейских и жандармов, сообщают «Известия».

Также по его словам, «оппортунисты» решили воспользоваться народным гневом и привели в действие протесты и насилие.

«Наша свобода существует только потому, что каждый может выражать свое мнение, которое могут разделять не все, и при этом никто не будет бояться этого несогласия» — подчеркнул Макрон.

Отметим, что французский лидер объявил в стране чрезвычайное социальное и экономическое положение.

Напомним, активисты с ноября протестовали во Франции против повышения цен на топливо. В начале декабря массовые акции протеста переросли в беспорядки «Желтые жилеты» разбивают магазины, разрушают достопримечательности, поджигают автомобили, сообщает «Газета.ru».