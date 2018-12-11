Вашингтон, 11 декабря. Отправка Пентагоном кораблей ВМС США в Черное море может привести к симметричному ответу со стороны России, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По словам эксперта, недавнее заявление Пентагона о готовности отправить свои корабли в Черное море лишний раз доказывает, что инцидент в Керченском проливе с участием ВМС Украины являлся злонамеренной провокацией. В Госдуме рассказали о возможных последствиях отправки кораблей ВМС США в Черное море.

Швыткин указал, что действия США носят агрессивно-провокационный характер, а также указывают на сговор с украинскими властями. По его словам, подобные операции не останутся без ответа для любой стороны, стоявшей за организацией провокации в Керченском проливе. Как заявил российский депутат, потенциальный противник получит жесткий и достойный ответ, но в пределах норм международного права, пишет издание «Политэксперт».

В частности, Швыткин предположил, что появление американских кораблей в российской акватории в Черном море может привести к всплытию российской подводной лодки у берегов США. Он подчеркнул, что этот сценарий вполне реализуем и в других случаях, когда возникнет непосредственная угроза России. Ответ Москвы будет незамедлительным и серьезным, заключил Швыткин.

Напомним, 25 ноября украинские военные корабли вторглись в территориальные воды России и совершали опасные маневры, игнорируя законные требования России прекратить действия. В итоге российская сторона была вынуждена задержать три украинских суда. Возбуждено уголовное дело. В Москве действия Киева назвали провокацией, пишет «Газета.ру».