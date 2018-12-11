Судью из РФ исключили из списка арбитров ФИФА

Москва, 11 декабря. Российский арбитр Михаил Вилков не будет обслуживать международные футбольные матчи в 2019 году.

Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовал список арбитров, допущенных к обслуживанию международных футбольных матчей в 2019 году. Российский футбольный союз (РФС) рекомендовал включить в список ФИФА 10 судей из РФ, однако, утверждены были лишь девять кандидатур — в комитете вычеркнули из списка судью из Нижнего Новгорода Михаила Вилкова.

«В этом году Михаила Вилкова исключили и вместо него ввели Владимира Москалева. По какой причине убрали Вилкова, я знать не могу», — прокомментировал решение ФИФА глава департамента судейства РФС Александр Егоров.

Таким образом, список российских судей, которые будут обслуживать в следующем году матчи УЕФА и ФИФА, выглядит следующим образом: Сергей Карасев, Алексей Еськов, Алексей Матюнин (Москва), Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) и Владимир Москалев (Воронеж).

Кроме того, в список арбитров ФИФА включены и 10 ассистентов из России.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что в Международном футбольном союзе признали успешным опыт использование системы видеопомощи арбитрам, которая была протестирована в ходе игр чемпионата мира по футболу в 2018 году.