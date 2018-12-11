Трамп утвердил стратегию США по противодействию угрозе попадания оружия к террористам

Вашингтон, 11 декабря. Власти США утвердили национальную стратегию по противодействию угрозе попадания оружия массового поражения к террористическим организациям. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она заявила, что американский президент Дональд Трамп подчеркнул необходимость размещения химического, биологического, ядерного и радиологического оружия вне досягаемости террористических организаций, утвердив Национальную стратегию борьбы с терроризмом.

Сандерс подчеркнула, что Трамп сделал «решительный шаг» для противодействия попыткам террористов использовать оружие массового поражения против США.

Как сообщает RT, стратегия состоит из трех пунктов, по которым США «возглавят глобальные усилия по закрытию доступа» боевиков к такому оружию. Кроме того, Вашингтон будут наносит удары по боевикам и их посредникам.

Напомним, в ноябре американский президент Дональд Трамп утвердил создание управления по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры на базе министерства внутренней безопасности страны, сообщала «Газета.ru».