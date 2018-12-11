«Мы как лягушка в кастрюле с горячей водой»: в Киеве рассказали, что ждет украинскую ГТС

Киев, 11 декабря. Украина будет терять свою газотранспортную систему постепенно, о чем рассказали в Киеве. Как считает экс-начальник управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины», независимый эксперт по энергетическим вопросам, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, ГТП Украины впоследствии окажется под влиянием иностранных партнеров.

«То, что правительство делает с нами внутри, то же самое делают с нами и на внешней арене, — заявил эксперт в интервью изданию Persona.Top. — Мы как лягушка в кастрюле с горячей водой, где температуру поднимают постепенно».

Он пояснил, что лягушка выскочит, если ее бросить в горячую воду. При этом она сварится, «если добавлять газку постепенно», отметил Землянский.

Говоря о том, что ждет украинскую ГТС, эксперт выразил уверенность в том, что впоследствии она окажется под влиянием иностранных партнеров. Вероятно, «это будет «Газпром» через Германию». Учитывая российский «Северный поток — 2», Берлин получит двойную выгоду, считает эксперт.

Необходимые на модернизацию одного магистрального направления деньги немецкой компании легко отобьются за год. Подразумевается сумма в 1,5–2 млрд долларов, что не является большими деньгами для Германии, отметил Землянский.

Как полагает аналитик, ГТС Украины «становится одной из газотранспортных систем, по которой российский газ доставляется в Европу», и в связи с этим постепенно утрачивает свою уникальность. Создалась непростая ситуация, в которой руководство «Нафтогаза» не решает актуальные вопросы самостоятельно, а лишь «заняло инфантильную позицию», ожидая помощи от иностранных партнеров, резюмировал Землянский.