На Украине нашли «российского шпиона»

Киев, 11 декабря. Киев объявил об успешной операции по «раскрытию глубоко законспирированного российского шпиона». По версии СБУ, «российский шпион» с позывным «Сократ» передавал в РФ секретные данные в течение трех лет.

В разведывательной деятельности в пользу РФ СБУ подозревает полковника ВВС Украины Сергея Лазарева, отвечавшего за военную технику. Об этом со ссылкой на источник в украинской контрразведке сообщает телеканал ТСН.

По версии спецслужб Украины агент, получивший позывной «Сократ», якобы был завербован во время поездки к сестре в Белгородскую область, где согласился «работать» на ГРУ всего лишь за регулярное получение российской пенсии.

Как рассказали журналисты телеканала, «шпиону» выдали ноутбук со специальной программой, автоматически удаляющей все следы его контактов с российской стороной. «Сократ» сообщил, что перед ним была поставлена задача добыть украинский боевой беспилотник и передать его в РФ через посредника.

«Агента Кремля», подчеркивает телеканал, удалось «раскрыть» в тот момент, когда он начал, якобы, проявлять излишний интерес к украинской авиационной базе, расположенной под Киевом.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что на Украине задержали российского туриста из Сургута. Мужчину обвиняли в том, что он собирал «секретные данные», снимая на мобильный телефон позиции ВСУ в районе Донбасса.