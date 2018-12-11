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СК РФ возбудил дело в отношении турфирмы, чьи клиенты не могут вернуться из Китая

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СК РФ возбудил дело в отношении турфирмы, чьи клиенты не могут вернуться из Китая

Москва, 11 декабря. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в отношении руководства одной из фирм, которая не выполнила договор по авиаперевозке туристов из России в Китай и обратно. Об этом сообщает пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщается, компания «ИрАэро» c 7 декабря приостановила программу полетов в Китай, а также аннулировала рейсы в связи с задолженностью, а также нарушениями графика платежей со стороны туроператора «Жемчужная река». В итоге, на китайском острове Хайнань остались примерно 1,5 тысяч клиентов туроператора.

В Следственном комитете подтвердили, что уже возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. Согласно данным следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью, нарушило свои обязательства перед авиакомпанией, в результате чего были нарушены права граждан, оплативших ранее услуги по перелету из  РФ в Китай и обратно.

Автор: Антон Зарубин
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