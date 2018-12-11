Могерини прокомментировала предложения Климкина по санкциям против России

Брюссель, 10 декабря. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным обсуждалась практическая поддержка Украины в связи с ситуацией вокруг Керченского пролива.

Она не дала прямого ответа на вопрос журналистов о предложениях Климкина к Евросоюзу по введению «нескольких типов санкций» против РФ из-за инцидента с кораблями ВМСУ.

Могерини подчеркнула, что встреча с Климкиным является политическим жестом со стороны Евросоюза, а также способом подтвердить поддержку Киеву и ее суверенитету.

«Вы знаете, что санкции для нас, это лишь часть давления, для нас большее значение даже имеет практическая поддержка Украине, мы знаем, что есть много нужд, в том числе в экономическом смысле, а также поддержка реформам», — подчеркнула Могерини.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в районе Керченского пролива. Они совершали опасные маневры и были задержаны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия Украины провокацией.