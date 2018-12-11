Задержанные в России украинские моряки рассказали об условиях содержания

Москва, 11 декабря. Украинские моряки, задержанные после инцидента в Керченском проливе, рассказали об условиях содержания под арестом. По их словам, главными проблемами является отсутствие табака и единственная радиостанция.

Задержанные украинские моряки Андрей Эйдер и Андрей Артеменко содержатся в СИЗО «Матросская тишина». По их словам, они не ничего не знают о судьбе своих товарищей.

Моряки рассказали, что им была оказана медицинская помощь, например 18-летнему Андрею Эйдеру сделали операцию, связанную с ранение левого колена и правого бедра. По его словам, ему сейчас не хватает табака; кроме того, ему не нравится «Русское радио».

«Песни с «Русского радио» я уже возненавидел, но доступно только оно. Там хоть какие-то новости», — приводит его слова «Телевизионная служба новостей» (ТСН).

Его товарищу, Андрею Артеменко, также оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние обоих моряков значительно улучшилось.

Напомним, 25 ноября украинские военные корабли вторглись в территориальные воды России и совершали опасные маневры, игнорируя законные требования России прекратить действия. В итоге российская сторона была вынуждена задержать три украинских суда. Возбуждено уголовное дело. В Москве действия Киева назвали провокацией.